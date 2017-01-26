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Van'da Dünya Gümrük Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da, '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende bir konuşma yapan Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Abbas Sarıhan, Dünya Gümrük Örgütü'nün küreselleşen dünya ekonomisi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmada büyük ölçüde gerekli olan sınır ötesi düzenlemeleri öne çıkardığını söyledi. Gelişen uluslararası ticari ilişkilerle gümrüklerin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacak örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sarıhan, gümrük personeli olarak hedeflerinin Türkiye'nin, ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke olmasını sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Sarıhan, "Sınırlarımızdan her yıl milyonlarca insan ve araç giriş çıkışı yapılmaktadır. Tüm bunlarla ilgili işlemler ve süreçler Bakanlığımızca takip edilmekte, güvenli ve kolay ticaretin yol alacağı kanallar, hızla ve büyük bir titizlikle inşa edilmektedir. Gümrük çalışanları olarak önceliğimiz, yasal ticareti kolaylaştırmak, yasadışı ticareti ise daha etkin mücadele ile engellemektir" dedi.

2016 yılında gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılığın önlendiğini ifade eden Sarıhan, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, teknik kapasitemizi sürekli iyileştirmek için gayret gösteriyoruz. Bakanlığımızın çalışmalarının çoğunluğu elektronik sistemleri esas alan ve sınır geçişlerini hızlandıran projeler ve faaliyetlerle yürütülmektedir. Gümrüklerimizde yenilikçi uygulamalar son hızıyla devam edilmektedir. Tek Pencere Sistemi Projesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Projesi, Tek Durak Projesi, ayrıca Kara Sınır Kapıları Master Planı Pilot Projesi, Bilge Sisteminin Yenilenmesi, Sınır Ticaretinin Geliştirilmesi Projesi gibi çalışmalar, gümrüklerimizdeki yeni projelerimizden bazılarıdır" ifadelerini kullandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın daha modern şartlarda hizmet vermesi amacıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'nin katılımıyla temel atma töreni düzenlendiğini anımsatan Sarıhan, modernizasyon işlemlerinin ise 2017 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Bölge müdürlüğü olarak amaçlarının; bölgedeki üretimi teşvik ederek, sağlıklı bir dış ticaret yapılmasını, tüccar ve sanayicilere gümrük hizmetlerinde yardımcı olarak uluslararası pazarlarda yerini almasını sağlamak olduğunu belirten Sarıhan, "Van'ın, komşu ülkelere ulaşım kolaylığı konusunda, modernizasyonu biten Esendere Sınır Kapısı ile inşası devam eden Kapıköy Sınır Kapımızın da yenilenmesiyle araç ve insan geçişlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacak ve modern şartlarda hizmet verilecektir. Proje bitince bölgenin geniş ticaret hacmini artırmayı sağlayacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin ithalat ve ihracat hedeflerinde Van'ın da yer alacağı bir potansiyelin ortaya çıkacağına, gelişen Van'ın en fazla ithalat-ihracat yapan iller arasında yer alacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



26.01.2017 13:04:15 TSI

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