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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de karla mücadele devam ediyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:00
Nevşehir'de karla mücadele devam ediyor
Nevşehir'de karla mücadele devam ediyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir içerisinde trafiğin düzenli şekilde işleyişini sürdürmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı ile birlikte yollarda trafiğin rahat bir şekilde işleyişini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm iş araçları, Nevşehir'in ana arterlerinde kar temizliği yaparken, yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için yoğun şekilde tuzlama çalışması yapıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kaldırımlarda kar temizliği yaparken, kaldırımlara da buzlanmaya karşı da kum ve tuz karışımı atılıyor.
ARALIK AYINDA YAĞIŞ MİKTARINDA UZUN YILLAR ORTALAMASI FAZLASIYLA AŞILDI
Son yılların en yoğun kış döneminin geçtiği Nevşehir'de, metrekareye düşen yağış miktarında da ciddi artış kaydedildi.
1970'li yıllardan başlayıp 2016 yılının Aralık ayına kadar olan bölümde metrekareye düşen yağış miktarının 46.6 kilogram olarak ölçüldüğü Nevşehir'de, sadece geçen yılın Aralık ayında bu rakam adeta rekor kırdı. Bu dönemde metrekareye düşen yağış miktarı 60.4 kilogram olarak belirlendi.
(COŞ-SK)

26.01.2017 13:04:42 TSI
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