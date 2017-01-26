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MÜSİAD Malatya Şubesi'nde 19.Olağan Genel Kurul yapıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:01
MÜSİAD Malatya Şubesi'nde 19.Olağan Genel Kurul yapıldı
MÜSİAD Malatya Şubesi'nde 19.Olağan Genel Kurul yapıldı

(Fotoğraflı)

Cahit Özçelik
MALATYA (İHA) - MÜSİAD Malatya Şubesi'nin 19.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
MÜSİAD Şubesinde düzenlenen genel kurula Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey,Malatya Barosu Başkanı Enver Han, MHP İl Başkanı Enver Han ile MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.
Genel kurulun açılışında konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, 17 yıl önce MÜSİAD'a katıldığını ve 15 yıldır yönetim kademelerinde hizmet verdiğini belirterek "2 dönemdir sürdürdüğüm MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevim sona ermektedir. Fakat bugünden sonrada bu kutlu hareketin bir neferi olarak MÜSİAD'da hizmet vermekten şeref duyacağım. Çünkü bizim camiamız sadece ekonomiye odaklanmış işadamları topluluğu değildir. MÜSİAD bu toplumun öz değerlerini kendine mihenk taşı kabul etmiş ve 27 yıldır ekonomi ve siyasi alanda etkin dünyada saygın bir Türkiye şiyarı ile çalışan bir harekettir. Altında bulunduğumuz çatı ortak hassasiyetlere sahip işadamlarını bir araya getirmekle kalmayıp adeta bir medrese görevini görmektedir" diye konuştu.
Daha sonra söz alan MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ise yeni yılın ilk genel kurulu olan MÜSİAD'ın olağan genel kurulunun birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini umduğunu söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayarak "Hakikaten Türkiye'de sermayenin tabana yayılmasında ve müteşebbis oluşmasında üretimde ve istihdamda önemli görevler ifa ediyor. Faaliyetlerini hep gıpta ile izlediğimiz bir kuruluş. Şimdiye kadar görev almış tüm yöneticileri tebrik ediyor bundan sonra gelecek yönetime de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Malatya Baro Başkanı Enver Han ise hukukun sosyal barışın tarafı olduğunu ifade ederek Malatya ihracatının arttırılması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'da MÜSİAD'ın Malatya'mızın güzide bir kuruluşu olduğunu kaydederek "İşadamlarımızın Malatya'ya büyük hizmetleri var. Bu dönemde bizde Üniversite sanayi işbirliği kapsamında MÜSİAD ile ve diğer sivil toplum kuruluşları ile güçlü bir işbirliği içerisinde olacağız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise MÜSİAD'ın üstün ahlaki değerlere sahip ve iddiası olan standartları belirli bir sivil toplum örgütü oluğunu kaydederek "İstihdam alanına yaptığı katkıların dışında ülkemizin ekonomisine de hazırladığı raporlarla katkı sunan MÜSİAD'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Son olarak söz alan Vali Mustafa Toprak'ta birlik ve beraberlik içerisinde geçen genel kurulda görev alan tüm yöneticilere teşekkür ederek "İster sivil toplum örgütleri, ister meslek örgütleri, ister siyasi partilerimiz, ister yerel yönetimlerimiz ve gerekse de tüm bu girişimci iş dünyamızda dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm dinamiklerimizin yapmaya çalıştığı devletimiz adına birliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyabilmek ve sonuçta da şüphesiz ki girişimcilerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmamızı gerçekleştirecek hedeflere bu ilkeler içerisinde iyi bir şekilde ülkemizin devletimizin bekasını sağlayacak şekilde ay yıldızlı ay bayrağımızın altında birbirimize kenetlenerek üretimi güzelliği ve verimi gerçekleştirebilmektir" dedi.
Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. MÜSİAD Malatya Şubesi'nin yeni başkanlığı için Hüseyin Apak ve Hüseyin Kalan yarıştı. Yapılan seçimlerde oyların 49'unu alan Hüseyin Kalan MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken Hüseyin Apak ise 36 oy aldı.
(CÖ-SD-Y)

26.01.2017 13:05:13 TSI
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