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Niğdeli inşaat ustaları usta belgesi alamıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:01
Niğdeli inşaat ustaları usta belgesi alamıyor
Niğdeli inşaat ustaları usta belgesi alamıyor
(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılından itibaren inşaat sektörü başta olmak üzere birçok meslekte belgesi olamayanlar çalışamayacak. Ancak Niğde'de inşaat ustaları Niğde'de belge almakta sorun yaşıyor. Ustalar kendilerine ustalık belgesi verecek kurumun olmadığını iddia ediyorlar.
Çevre ve Şehircilik bakanlığının verileceğini duyduklarını daha sonra İŞKUR, İŞKUR'dan da Milli Eğitim Müdürlüğünün vereceğini öğrenen inşaat ustaları Milli Eğitim Bakanlığından da Sanayi ve Ticaret odalarının verdiğini öğrendiler. Sanayi ve Ticaret odası ile görüşen ustalar ise belgenin Sanayi ve Ticaret odasında verileceği ancak ne zaman verileceği ile ilgili bilgi alamadıklarını söylediler.
İnşaat çalışma sezonunun geldiğini ancak hala belgesiz olduklarını belirten İnşaat ustası Sahir Demirbaş, kurumlar arasında kopukluk olduğunu, ustalık belgesi şartı getirildiğini ancak belgeyi hiçbir kurumun vermediğini söyledi. Ustalık belgesi almak için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Demirbaş, yetkililerden yardım bekliyor. İnşaat Ustası Sahir Demirbaş yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bize ustalık belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verileceği söylendi. Bütün evrakları topladık ama daha sonra başka bir kuruma devredildiği açıklandı. İŞKUR'a, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği söylendi ancak onlar da bizimle ilgilenmedi. En sonunda bizi Ticaret Odasına yönlendirdiler. Ama ne zaman verilecek belli değil. Biz bir ay sonra işlere başlayacağız. Ancak bütün çabamıza rağmen elimizde belge yok. Bizim elimizde belge de olmadığına göre bu aydan sonra inşaatlarda çalışamayacağız. Her bir belge için de ayrı ayrı ücret istiyorlar. Bizim Ankara'da İstanbul'da arkadaşlarımız aynı belgeleri ücretsiz şekilde alıyorlar. Belgesiz çalışacağımız zaman bize kesilen cezalardan kim sorumlu olacak. Hem belge alacak bir muhatap bulamıyoruz hem de belgesiz çalışamıyoruz. Yetkililerden açıklama bekliyoruz, şu anda çok mağduruz."dedi.
İnşaat ustası Ömer Aytekin ise ustalık belgesi için 780 TL maliyetinin olduğunu ve miktarın çok olduğunu söyledi. Aytekin, 'Biz mecburen kaçak çalışmış olacağız. Sigortasız şekilde çalışacağız. Başımıza bir iş gelse ölümlü kaza olsa müteahhit bir sürü sorun yaşayacak çocuklarımız perişan olacak.'diye konuştu.
(YE-SK)

26.01.2017 13:05:20 TSI
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