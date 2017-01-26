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Muratpaşa insani gelişmişlikte zirvede



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa, Türkiye'nin nüfusu en büyük 150 ilçe belediyesinin faaliyet raporlarından ve 'gizli müşteri' yoklamasına incelendiği İnsani Gelişim Vakfı'nın çalışmasında 'insani gelişime endeksinde' en yüksek gelişmişlik düzeyiyle 4'üncü oldu.

İnsani Gelişim Vakfı Acthuman İstanbul'da 'İnsani Gelişim Zirvesi' düzenledi. Sanatçıların, dünyaca ünlü yazarların ve iş dünyasından isimlerinin konuşmacı olduğu zirvede ilçelerin insani gelişme aşamaları açıklandı. Sıralama için sanki ikametgahları o ilçedeymiş gibi belediyeler arandı, sorular soruldu ve yardım istendi. Belediyelerini faaliyet raporları yıl yıl elden geçirildi ve Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesine bağlı nüfusu en büyük 150 ilçenin sosyal karnesini çıkarıldı.



Türkiye 3'üncüsü

Muratpaşa Belediyesi, İnsani Gelişim Vakfı'nın incelemesine göre 'insani gelişme endeksinde' en yüksek gelişmişlik düzeyiyle 4'üncü oldu. Antalya'dan 5 ilçe belediyesinin de değerlendirildiği çalışmada, Muratpaşa Belediyesi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesinin ölçümlendiği 'sosyal kapsama' endeksinde ise 3'üncü oldu.



Amacımız hayatı değiştirmek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İnsani Gelişme Endeksi (İGE-İ) başarı ödülünü İnsani Gelişim Vakfı Başkanı Vural Çakır'dan alırken "Türkiye'de moda haline getirilmek istenen bir belediyecilik anlayışının karşısına başka bir şeyi koyuyoruz. Hayatı değiştirmeyi, insanımıza dokunmayı amaçlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi. Bunu sporla, sanatla, fiziki mekanlarla, estetik duygusuyla, demokrasi kalitesiyle, çoğulculuk ve yaşama bakış açısıyla birlikte yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Uysal, "İnsanlarımızı birbirinden ayırmadığımız gibi belediyenin faaliyet alanlarını da sınırlamıyoruz. Sadece bina dikerek, daha fazla beton dökerek belediyecilik olmayacağını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.



İşte Muratpaşa'yı zirveye taşıyan çalışmalar

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın insanı ve insanlık değerlerini yükseltmeyi hedeflediği çalışmalar Muratpaşa'da 'Temel ve Sosyal Belediyecilik' olmak üzere iki başlık altında toplandı. Başkan Uysal, bu bakış açısını "Temel ve sosyal hizmetlerimiz aynı anda varsa bir anlamı oluyor ve işte o zaman hayata dokunabiliyoruz" diye özetlerken Muratpaşa'da insanın mutluluğunu amaç edinen çalışmalar ilçe sakinleri evlerinden dışarı adım attığı anda başladı.



Cadde ve Sokak yenileme projesi

Bunun için Antalya'nın en eski yerleşim yerlerine sahip Muratpaşa'nın cadde ve sokaklarında büyük bir yenilenme çalışması sürdürülüyor. Sadece 2016 yılında 123 bin 475 ton sıcak asfaltla Muratpaşa'nın 56 mahallesinin yolları ve sokakları sil baştan asfaltlandı. Yenileme çalışması engelli şeridiyle kaldırım düzenlemesi, mahalledeki çöp konteynerlerinin yeraltına alınması ve son olarak turunç fidanlarının dikilmesini de kapsıyor. İlçe geleninde 2016 yılı sonu itibariyle 2 bin 220 çöp konteyneri yer altına alındı. Bunun 2 bin 150'si Ümit Uysal'ın başkanlığında gerçekleşti.



Engelsiz kafe

Uluslararası standartlara uygun yol ve kaldırım düzenlemesiyle engelli bireylerin de güven içinde evlerinden çıkmasını sağlamayan Muratpaşa Belediyesi, kentin en güzel noktalarından birini engellilere tahsis etti. Burada kurulan Engelsiz Kafe'yle Muratpaşa'da yaklaşık 7 bin 500 engelli ortak çalışmalar yürütüyor.



Dans şampiyonu yaşlılar

Muratpaşa Belediyesi, kentte 3 önemli noktayı ise 'kıdemli kent sakinleri' yaşlılarının kullanımına ayırdı. 6 bin yaşlıyla ilgilenen Yaşlı Evleri, Dünya Dans Şampiyonları dahi çıkardı. Bununla birlikte Muratpaşa, 2016 yılında 20 bin 666 hastasına evde bakım hizmeti verdi.



Çocukların Muratpaşa'sı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın maddi imkanları en kısıtlı iki mahallesinde de çocukların geleceğe güvenli bakmalarını sağlamak için iki bilim ve eğitim merkezi açtı. Zeytinköy ve Ermenek'te açılan merkezlerde ilköğretim çağındaki çocuklarının derslerine destek için etüt saatleri düzenleniyor. Her iki merkeze 750 öğrenci devam ederken Başkan Ümit Uysal'la birlikte Antalya'da özellikle turizm sektöründe çalışanlarını yoğun olarak oturdukları mahallerde sosyal kreşler açıldı. Bugün sayıları 4 olan kreşlerden 38'i ücretsiz olmak üzere 460 çocuk yararlanıyor.



Muratpaşa gençlerin yanında

Muratpaşa Gençlik Merkezi (MURGEM) ise maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına gidemeyen gençlerin hizmetinde. İlk yılında 572 öğrencisinin 486'sını üniversiteye yerleştirme başarısı gösteren MURGEM bu yıl bin 145 öğrenci ile yoluna devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini yoğun olarak bulunduğu Meltem ve çevre mahallerde ücretsiz çamaşırhaneyle birlikte öğrencilerin kullanabileceği cep sahnelerin yer aldığı bir kültür merkezini de hizmete açtı. Muratpaşa Belediyesi'nin 2 kız öğrenci yurdu da hizmet vermeye devam ediyor.



Kadına yönelik şiddetle mücadele

Muratpaşa Belediyesi, kadına yönelik şiddete 'Dur' demek için oluşturduğu Al Yazma Grubu'yla Antalya'da bu mücadelenin önemli bileşeni haline geldi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'yla birlikte yürütülen Mor Makas Projesi, yakın bir zamanda açılışı yapılan Al Yazma Kadın Dayanışma Merkezi bu mücadelenin önemli araçları oldu. Muratpaşa Belediyesi aynı zamanda 4 kurumla birlikte 'Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi' projesini başlattı.



Yüzde 90 memnuniyet

Muratpaşa Belediyesi'nin bir yönetişim modeli olarak hayata geçirdiği ve Aralık ayında 2'nci yılını dolduran Turunç Masa, 2 yıl içinde 178 bin 546 başvurunun kaydını aldı. Bu başvuruların yüzde 98'i çözümlenirken Turunç Masa hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 13:06:29 TSI

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