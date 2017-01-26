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Serik Belediyesinde Toplu-İş Sözleşme sevinci

- Çalık: "İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz"



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Serik Belediyesi ile Hizmet-İş sendikası arasında 211 işçiyi kapsayan Toplu-İş sözleşmesi, Serik Belediye Başkanı Dr. Ramazan Çalık ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından imzalandı. Arslan anlaşmadan mutlu olduğunu söylerken işçiler arasında sevinle karşılandı. Çalık: "İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz" dedi.

Serik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 01Ocak 2017 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 211 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törene Serik Belediye Başkanı Dr. Ramazan Çalık, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak - İş Antalya İl Başkanı Muhammet Talha Kandil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Taşkaya ve işçiler katıldı. Başkan Çalık, "Çalışan arkadaşlarımızın uzun yıllardır verilmemiş haklarını toplu iş sözleşmesiyle ilk defa bizim dönemimizde vermiş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimden itibaren işçilerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz. Geçen yıl kısmen yaptığımız iş sözleşmesini bu yıl tüm işçilerimiz kapsayacak şekilde düzenledik. Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş görüşmesinde her konuda anlaştık. Biz çalışanlarımızın üzerinden hizmet veriyoruz. O yüzden onların tüm haklarından maksimum düzeyde yararlanmalarını istiyoruz. Emin olsunlar şartlarımızı zorlayıp onlara bu haklarını vermeye çalıştık. Yeter mi belki yetmeye bilir fakat Allah'ın izniyle ileriki yıllarda çok daha iyi şartlar oluşturarak işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını vereceğiz. Biz Hazreti Muhammed efendimizin'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' sözü doğrultusunda hareket ediyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

İmza töreninde konuşan, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sendikamız Hizmet-İş bugün 185 binin üzerinde üyesiyle işkolunun ve konfederasyonumuz Hak-İş'in en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikası haline gelmiştir. Bugün 47 şube, 2 bölge ve 15 il başkanlığı ile ülkemizin en yaygın teşkilat ağına sahiptir. Bu üyelikleri yaparken onlara toplu sözleşme hakları olduğunu, kıdem tazminatları, izin haklarının olduğunun altını çizdik. Bize güvendiler, destek verdiler. Binlerce işçi ve işveren Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye oldu. Bunlardan biri de Serik Belediyesi. Burada başkanımıza çok teşekkür ederim. Siz çalışanların, haklarının korunması noktasında bizimle aynı fikirde olduğu için. Bu yüzden kendisi ile anlaşmamızda kolay oldu. Ayrıca 2016 yılında, Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen (Kadın Dostu İş Yeri) ödülünü kazanan başkanımızı ve siz değerli çalışanlarımızı kutlarım. Bu ödül ile Serik Belediyesinde kadına verilen değeri anlıyoruz ve takdir ediyoruz. Belediye başkanımız işçilerin haklarının verilmesi hususunda oldukça hassas buda bizleri mutlu ediyor" dedi. İmza töreninin ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkan Çalık'a plaket taktim etti. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. (ST)



26.01.2017 13:08:17 TSI

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