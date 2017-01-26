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'Çiçeğim Solmasın' adlı oyun Zonguldaklılarla buluşuyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Devlet Tiyatrosu bu hafta İstanbul Devlet tiyatrosunu ağırlıyor.

Zonguldak Devlet tiyatrosu İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyunu ile perde diyecek. Tek perdelik sahnelenecek olan oyun 55 dakika sürüyor. 27 Ocak Cuma 11:00 14:00 ve 28 Ocak 11:00 14:00 saatleri arasında sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Duygu Gökhan'ın yaptığı "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyununun konusu: İnsanlar bilinçsizce davranıp doğanın dengesini bozduğundan beri ne çok fazla açan çiçek ne de baharı müjdeleyen kuşların cıvıltısı kaldı! Bu oyun çocukların eskisi gibi sokakta oynamadığı, arkadaşlık kurmakta zorlandığı zamanlarda, başkasına iyilik yapmanın mutluluğunu anlatıyor. Tek perdelik sahnelenecek oyunun oyuncuları Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Metin Avcı Kübra, Bayraktar İlknur Saşmazer, Özlem Karataş, Serdarinan Ömeryalta yapıyor.

(SÖ-SÖ-Y)



26.01.2017 13:08:20 TSI

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