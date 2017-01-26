26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Çiçeğim Solmasın' adlı oyun Zonguldaklılarla buluşuyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:05
'Çiçeğim Solmasın' adlı oyun Zonguldaklılarla buluşuyor
'Çiçeğim Solmasın' adlı oyun Zonguldaklılarla buluşuyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Devlet Tiyatrosu bu hafta İstanbul Devlet tiyatrosunu ağırlıyor.
Zonguldak Devlet tiyatrosu İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyunu ile perde diyecek. Tek perdelik sahnelenecek olan oyun 55 dakika sürüyor. 27 Ocak Cuma 11:00 14:00 ve 28 Ocak 11:00 14:00 saatleri arasında sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Duygu Gökhan'ın yaptığı "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyununun konusu: İnsanlar bilinçsizce davranıp doğanın dengesini bozduğundan beri ne çok fazla açan çiçek ne de baharı müjdeleyen kuşların cıvıltısı kaldı! Bu oyun çocukların eskisi gibi sokakta oynamadığı, arkadaşlık kurmakta zorlandığı zamanlarda, başkasına iyilik yapmanın mutluluğunu anlatıyor. Tek perdelik sahnelenecek oyunun oyuncuları Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Metin Avcı Kübra, Bayraktar İlknur Saşmazer, Özlem Karataş, Serdarinan Ömeryalta yapıyor.
(SÖ-SÖ-Y)

26.01.2017 13:08:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Öğrenciler ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL

ÖĞRENCİLER CEVİZ TOHUMLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Valilik'ten don uyarısı
YEREL

VALİLİK'TEN DON UYARISI
HEMA''da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi
YEREL

HEMA''DA 28 İŞÇİNİN 8 AY ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMAK İSTENMESİNE SENDİKA TEPKİSİ
Çelik ile Sera OSB'yi görüştüler
YEREL

ÇELİK İLE SERA OSB'Yİ GÖRÜŞTÜLER
Oturarak Voleybol 1. Ligi
YEREL

OTURARAK VOLEYBOL 1. LİGİ
Kozlu Gençlik Merkezi, doğaya ve suya sahip çıktı
YEREL

KOZLU GENÇLİK MERKEZİ, DOĞAYA VE SUYA SAHİP ÇIKTI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
AK Parti Kdz. Ereğli'de referandum hazırlığına başladı
YEREL

AK PARTİ KDZ. EREĞLİ'DE REFERANDUM HAZIRLIĞINA BAŞLADI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen &quot;Educatio 2017&quot; fuarına katıldı
YEREL

BEÜ MACARİSTAN'IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN "EDUCATİO 2017" FUARINA KATILDI
Zonguldak’tan Haleplilere yardım
YEREL

ZONGULDAK’TAN HALEPLİLERE YARDIM
Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması
YEREL

ZONGULDAK'TA AVA ÇIKAN 14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN VURULMASI
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
Zonguldak’taki cinayet davasında karar
YEREL

ZONGULDAK’TAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR

Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi
YEREL

TOSUN, İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NI DEĞERLENDİRDİ
Kızılay kan merkezi kan alma birimi hizmete açıldı
YEREL

KIZILAY KAN MERKEZİ KAN ALMA BİRİMİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak'ta terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA TERÖR OPERASYONU