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Manavgat Yemişli Mesire'de çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Belediyesi tarafından Yemişli Mevkiinde başlatılan mesire alanı çalışması devam ediyor.

Side Mahallesi Kemer Bölgesinde Yemişli Mevki'nde yer alan mesire alanı projesi çalışmaları, kentin doğal değerleri göz önünde bulundurularak devam ediyor. Manavgat Belediyesi'nin yeni mesire alanı çalışmaları tamamlandığında, Örenşehir, Çolaklı ve Yemişli mevkilerinde halkın nefes alıp günübirlik zaman geçireceği alanlar oluşturulmuş olacak.

33 bin 220 metrekarelik alanda tasarlanan mesire alanında, 25 bin metrekare çim ve yeşil alan yer alacak. Mesire alanına gelecek olan vatandaşların araçlarını park edeceği 51 araçlık otopark yer alacak. Mesire alanında 2 adet büfe, 1 adet giriş kontrol binası bulunacak. Alanda 7 kademeli yapay kayadan tasarlanan su gösterisi havuzu yer alacak. Havuzun orta kademelerinde farklı renk ve dokudaki bitkilerle görsel bir şölen sunulacak. Mesire alanında toplam 6 bin 200 metrekarelik alanda yürüyüş yolu ve seyir teraslarında farklı, doğal malzeme türleri ile geçişler sağlanacak.

Vatandaşların yoğun olarak zaman geçirmesi düşünülerek hazırlanan projede 950 metrekarelik ahşap yürüyüş yolu, alanının topografyasına göre düzenlenecek. Bu bölümde iki adet seyir terası ve 2 adet teleskop da yer alacak. 72 adet kamelya, 13 adet çeşme, 10 adet bankın yerleşeceği mesire alanının çevresi tel çitle çevrelenerek alan sınırlandırılacak. Yeşil alan çalışmasında ise toplam 365 adet farklı ağaç türü ve 4 bin 400 adet yer örtücü bitki ve çalı türü kullanılacak. 25 bin m2 çim alanda ise bitkilendirme çalışmaları yapılacağı açıklandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mesire alanı yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılacağını söyledi.

(AK-SÇ-Y)



26.01.2017 13:09:56 TSI

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