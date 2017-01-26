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Hasta ve yakınları antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Devlet Hastanesi poliklinik katında Antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımı konusunda hasta ve yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla stant kuruldu.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Kıvılcım Pehlivanoğlu, Eğitim AR-GE ve Kalite Yönetim Birimi çalışanlarının bulunduğu stantta çok sayıda hasta ve yakınına eğitim verildi. Poliklinikte bulunan hastalar ve yakınları tarafından ilgi gören standa, antibiyotiklerin sadece bakterilerden kaynaklanan hastalıklarda kullanılması gerektiği, ağrı kesici, ateş düşürücü ya da sakinleştirici özelliğinin olmadığı ve gereksiz yere antibiyotik kullanımının bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesi ile sonuçlanacağını bilgisi verildi. Bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca konuyla ilgili bilgilendirmeler hastane içerisinde bulunan televizyon ve bilgilendirme ekranlarında yayınlandı.

(GD)



26.01.2017 13:10:15 TSI

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