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KUTSO'dan Yrd. Doç.Dr. Pınar Yazgaç'a teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu, Ressam Ahmet Yakupoğlu eserleri ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazkaç'ı teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Ocak ayı meclis toplantısının olağan gündem maddelerinde yer alan konular müzakere edilerek ilgili kararlar alındı. KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bağırgan tarafından, Aralık ayı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu tarafından, aylık mizan ve bilanço gibi mali raporlar sunuldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yazaroğlu tarafından bilgi verilen Simit ve Ekmek Azami Fiyat Tarifesi, meclis üyelerince onaylanarak yürürlüğe girdi. Genel Sekreter Salih Nafi Alıç ise TOBB Ege Bölgesi toplantısına ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıda konuk edilen Kırdar Ltd.Şti. yetkilisi Turgay Kırdar, haziruna hitabında, işletmenin kuruluşu, gelişimi ve Kütahya'daki yeni yatırımlarına ilişkin bilgi sunarak, başarı hikayesini paylaştı. (EFE)



26.01.2017 13:14:21 TSI

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