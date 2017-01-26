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Sümer, Manavgat'ta yatırımları inceledi



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Manavgat'a bağlı 10 mahalleye düzenlediği ziyarette, yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, Büyükşehir İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz ve parti yöneticileri ile birlikte Manavgat'ta temaslarda bulundu. İlçe merkezine en uzak mahalleler arasında yer alan Taşağıl, Sağırin, Beşkonak, Burmahan, Gaziler, Çaltepe, Değirmenözü, Yeşilbağ, Kırkkavak ve Düzağaç'ta Büyükşehir Belediyesi ve kamu yatırımlarını yerinde inceleyen Sümer, muhtarlar, AK Parti mahalle temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Daha fazla hizmet

Büyükşehir yasanının ne kadar yerinde bir karar olduğunu, merkeze uzak mahallelere düzenlenen ziyaretlerde daha iyi görüldüğünü belirten Sümer, "İlçe merkezlerine uzak bölgelerin sorunları Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok daha kısa sürede çözülüyor. Bugün 10 mahalleye yaptığımız ziyarette, başta altyapı olmak üzere uzun yıllardır çözülememiş sorunların çözüldüğünü ve vatandaşımızın memnuniyeti gördük" dedi.



Hizmet için buradayız

AK Parti'nin ideoloji partisi değil hizmet partisi olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, "Yolda gelirken Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin çalışmalarını gördük. 1 Kasım seçimi öncesinde Antalya'mızın geleceği için çok büyük önem taşıyan 500 projenin sözünü verdik. Seçimin üzerinden 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde vaatlerimizden 350'sini yerine getirdik. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bunun için de sadece seçim dönemlerinde değil, her gün vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.



Manavgat 'Evet' diyecek

Ziyaret edilen her mahalleden referandum oylamasında 'Evet' oyu için söz alan Sümer, "Ülkemiz önümüzdeki günlerde bir referanduma gidecek. Anayasa değişiklik paketini halkımızın onayına sunacağız. Referandum sonrasında ülkemiz çift başlılıktan kurtulacak. İstikrarsızlık, siyasi çatışma olarak geçmişte kötü hatıraları olan koalisyon hükümetleri dönemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bitecek. Güçlü hükümetler, hızlı karar alma ve yatırım, sonucunda da istikrar gelecek" şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği 10 mahallede vatandaşlarla sohbet eden Sümer, yapılan yatırımlar ve bölge halkının beklentileri konusunda görüş alış verişinde bulundu. Bölgeye yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'e ve yetkililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(AK-SÇ-Y)



26.01.2017 13:14:23 TSI

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