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Bilecik'te Okul Yönetimi ve Liderlik eğitimi

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:14
Bilecik'te Okul Yönetimi ve Liderlik eğitimi
Bilecik'te Okul Yönetimi ve Liderlik eğitimi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, eğitim yöneticilerine Okul Yönetimi ve Liderlik konulu bir eğitim verdi.
Bilecik Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, merkez resmi ve özel okul kurum müdürleri katıldı. Eğitimle Bilecik'teki okul ve kurum yöneticilerinin yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, karar süreçlerini planlama, uygulama ve örgütsel davranışın yönetimi konularında hazır bulunuşluk düzeylerinin arttırılması amaçlandı.
İnteraktif yöntemler ile drama, oyun, soru-cevap, anlatma-takrir ve problem çözme yöntemlerinin kullanıldığı eğitimde Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, okul yönetiminde dikkat edilmesi gereken konuları eğlenceli ve ilgi çekici şekilde eğitim yöneticilerimize anlattı. Lider olmanın gereklerinden ve iyi bir liderin davranış biçimlerinden söz etti.
Eğitimle ilgili düşüncelerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bektaş Uçkun, okul ve kurum yöneticilerinin mesleki yeterliklerini ve hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimin, yöneticilerin meslek hayatlarında önemli farkındalıklar oluşturacağını belirtti. Bu eğitim sonunda edindikleri birikimle şimdiye kadarki davranışlarını karşılaştıran yöneticilerin, kendilerine daha başarılı olacakları bir yol çizeceklerine inandığını ifade eden Uçkun, eğitimi veren Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'na teşekkür etti.
(CKT-MET-Y)

26.01.2017 13:19:04 TSI
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