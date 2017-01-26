YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Nayir: Demokrasi, sahip olduğumuz nimetler içerisinde özel bir yere sahip

Vali Nayir: Demokrasi, sahip olduğumuz nimetler içerisinde özel bir yere sahip



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Salonundaki toplantıya Kütahya Belediye Başkan vekili Galip Gültekin, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını çözmede toplantıları beklemeden kurum ve kuruluşlarla daima iletişim içerisinde olması gerektiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Demokrasi sahip olduğumuz nimetler içerisinde özel bir yere sahip. Demokrasinin de vazgeçilmezi seçimler. Kamu yönetimine bakıldığında atanmışlar ve seçilmişler birlikte görev yapıyor. Burada da seçilmişler ve atanmışları bir araya getirerek halk nezdindeki kamu yönetiminin izlerini aramaya çalışıyoruz. Atanmışlar olarak bizler seçilmişlerin farkındayız. Bir temsil görevi yapıyorsunuz. Köyleriniz, mahalleleriniz kendi problemlerini çözmek üzere size görev vermişler. Bu önemin en çok farkında olan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Düzenli aralıklarla sizlerle bir araya geliyor, toplumun tamamına vereceği mesajını muhtarlarımız aracılığıyla iletiyor, kıymetinizi toplumun tamamına öğretme konusunda bize önder oluyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin illerdeki temsilcileri olarak aynı usulü illerimizde yapmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizler için, yapmış olduğumuz çalışmaların yeterliliği ya da yetersizliğini anlamada birer ölçü olacak. Ülkemiz hamdolsun iyi günlere ulaşmış vaziyette. Ekonomik olarak da gücü daha iyi imkanlara sahip. Yolumuzla, kamu kuruluşlarımızın binasıyla, hizmet araçlarıyla geçmişle mukayese edildiğinde çok daha iyi noktadayız. Bunlar bizim frene basmamızı gerektiren hususlar değil, daha iyisini arama gayretimiz de elbette var olacak. Bu demek değil ki bir probleminiz olduğunda gelip toplantıda dile getireceksiniz. Ben dahil bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapısı size her zaman açık" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, toplantıların ayda bir kez olmak üzere 12 ay devam edeceğini belirterek, "Bir yıl içerisinde bütün muhtarlarımızla bir araya gelmiş olacağız" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaştı. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Nayir, sorunların gecikmeden çözümünü istedi, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. (EFE)



26.01.2017 13:19:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER