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Diyarbakırlı ev hanımlarından resim kursuna yoğun ilgi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bulunan Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği tarafından açılan resim kursuna, ev kadınları yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Diyarbakır'da daha çok dezavantajlı gençlere yönelik hizmet veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, ev hanımlarının hobilerini geliştirmeleri için resim kursu açtı. İlk etapta 10'a yakın ev hanımı başvurduğu resim kursu, talebin artması nedeni ile kurs gün sayısı arttırıldı.

Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekin, ev kadınlarına yönelik açtıkları resim kursuna katılımın günden güne arttığını söyledi. Tekin, "Ev kadınları günlük işlerini bitirdikten sonra can sıkıntısı ile zaman öldürüyorlardı. Biz resme karşı ilgisi olan kadınlar için kurs açtık. İlk etapta 10'un üzerinde bir başvuru aldık. Şu anda 20 kadın derneğimizde resim kursu eğitimi alıyor. Özellikle kadınlara yönelik kurslarımız devam edecek" dedi.

(YRT-MP-Y)



26.01.2017 13:20:55 TSI

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