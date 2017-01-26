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Yozgat'ta 2 bin öğrenci için Makedonya ve Kosova gezisi düzenledi

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:16
Yozgat'ta 2 bin öğrenci için Makedonya ve Kosova gezisi düzenledi
Yozgat'ta 2 bin öğrenci için Makedonya ve Kosova gezisi düzenledi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokol ile Yozgat'ta 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, şehit çocukları, sevgi evleri, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği evlerinde kalan çocuklar dahil 2 bin öğrenciye verilen Değerler Eğitimi'nin ardından Makedonya ve Kosova gezisi düzenlendi.
Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte kurada ismi çıkan öğrenciler gezinin ilk gününde Makedonya'nın Üsküp şehrine gitti. Burada 2 gün konaklayan kafile, tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra Kosova'ya geçti.
Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi ve Kosova Savaşı'nın yaşandığı meydanı gezen öğrenciler daha sonra Üsküp'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı ve Sultan Reşat'ın üzerinde namaz kıldığı tarihi köprüyü, Büyük İskender Meydanı ve Koca Mustafa Paşa Camini ziyaret etti.
Gezinin üçüncü gününde Ohrid şehrine geçen öğrenciler, Ohrid Kalesi, Pir Mehmet Hayati Hz. Halveti Dergahı ve Türbesi, Kalkandelen şehrinde Alacalı Cami, Harabeti Tekkesi, Manastır şehrinde tarihi ve turistik yerleri, Resne kentinde İttihat ve Terakki kurucusu Resneli Niyazi Konağını ziyaret etti.
Geziden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, bu imkanı kendilerine verdiği için Vali Kemal Yurtnaç'a ve Oran Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.
(BMG-SK)

26.01.2017 13:21:15 TSI
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