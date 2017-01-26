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Niğde'de 13 eski emniyet mensubu tutuklandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:17
Niğde'de 13 eski emniyet mensubu tutuklandı

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 13 kişi tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 20 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise Adliyeye sevk edildi.
(YE-SK)

26.01.2017 13:21:51 TSI
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