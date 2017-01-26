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Güney Ege'de fırtına bekleniyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü, Güney Ege'de bugünden başlayarak yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı denizci ve ilgilileri uyardı.



Devlet Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Ege Denizi'nde kuzey-kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esmekte olan rüzgarın, bugün öğleden sonraki saatlerde, Güney Ege'de etkisini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 27 Ocak 2017 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

(OD-MB-Y)



26.01.2017 13:24:14 TSI

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