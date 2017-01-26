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Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:20
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan Fırat Arslan, ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde göz tansiyonu hastası olan Fırat Arslan'ın (35) aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak kar ve tipiden dolayı kapanan yolda bir süre ilerleyebilen Arslan'ın yakınları, mahsur kalınca durumu yetkililere bildirdi.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Arslan, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arslan'ın kardeşi Cüneyit Arslan, yolun kapalı olması nedeniyle hasta olan ağabeyini hastaneye götüremediklerini belirtti. Köy yolunda kar ve tipinin yoğun olduğunu söyleyen Arslan, "Ağabeyimin gözleri çok ağrıyordu. Göz tansiyonu vardı. Gözleri bayağı şişmişti. Gidemediğimiz için ambulans çağırdık. Hastamız hastaneye götürüldü. Ekiplere teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.
(MSA-Y)

26.01.2017 13:24:37 TSI
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