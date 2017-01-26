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Tavşanlı'da devlet-halk buluşması



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Haber : Tuna İşleyen

Kamera : Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında daire amirleri; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında, Aliköy'de düzenlenen buluşmaya ilçe daire amirleri ile Aliköy muhtarı ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kara, vatandaşların istek ve şikayetlerinin dinlenerek çözüm aranacağı 'Halkla Buluşma' toplantıların bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Yüksel Kara'nın konuşmasının ardından kurum yetkilileri kendilerini tanıtarak, kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşların ve muhtarların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Kaymakamı Kara, sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Daha sonra Aliköy muhtarlık binasına giden Kaykamak Kara burada köy hakkında gerekli bilgileri muhtardan aldı.

Kaymakam Kara, "İç işleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun gönderdiği genelge doğrultusunda bizler bugün Aliköy bölgesinde halkımızın katılımı ile bir halk toplantısı güvenlik toplantısı düzenledik. İstişarelerde bulunduk vatandaşlarımızın dertlerini ve sorunlarını dinledik. Kendi kurum amirlerimiz ile çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Buradaki sorunların çözümü için ayrıca takipçisi olacağız. Bu yerel yönetim anlayışının vatandaşlara yansımasıdır. Vatandaşa değer veren insan odaklı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi vatandaşımızın ayağına giderek onları dinliyoruz ve sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi.(Tİ - EFE)



26.01.2017 13:22:17 TSI

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