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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Albay Özdemir'den Genç Girişimcilere ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:20
Albay Özdemir'den Genç Girişimcilere ziyaret
Albay Özdemir'den Genç Girişimcilere ziyaret

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Düzce Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Genç Girişimciler Kurulu Yönetimini ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Düzce Genç Girişimciler Kurulu'nun yapmış olduğu kamu kurumları ziyaretleri sırasında ziyaret ettikleri İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, ziyarete karşılık olarak İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan'ın işyerini ziyaret etti.
Ziyarette İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan'ın yanı sıra, İl GGK Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Gökhan Yanmaz, Cahit Üstüner, Çağdaş Yunus Özcan, Ömer Gaydanoğlu ve Yasin Güreşir hazır bulundu.
Gençlerin ekonomideki yerinin çok önemli olduğunu belirten Albay Yılmaz Özdemir, hakkıyla çalışan gençleri gördükçe ülkenin geleceği için daha da umutlandıklarını ifade etti.
Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genç Girişimciler olarak her zaman güvenlik güçlerimizin yanında yer aldıklarını söyledi.
(AY)

26.01.2017 13:25:04 TSI
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