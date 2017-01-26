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Muğla'da filenin derbisi Milas'ta oynanacak



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ı Türkiye Voleybol 2. Lig 1. Grup'ta temsil eden Milas Belediyespor Voleybol takımı grubunda lider olan Seydikemer Belediyespor'u sahasında ağırlıyor.

Bu yıl çıktığı 2. Lig 1.grupta 22 puanla ikinci sırada yer alan Milas Belediyespor ikinci yarıya yaptığı takviye ile güçlü bir şekilde girdi.Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Büyük Ege karşılaşmasını 3-0 gibi net skorla kazanan Milas Belediyespor bu hafta oynayacağı Seydikemer Bld spor maçı öncesi moral depoladı.

Hazırlıklarını Milas Kapalı spor salonunda Osman Çakıray yönetiminde sürdüren Milas Belediyespor Voleybol takımında moraller yerinde.Lider Seydikemer Bld spor'u yenip 1. Lige çıkma yolunda önemli bir engelli aşmak istediklerini belirten Antrenör Çakıray,29 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmaya tüm Milaslıları destek olmaya davet etti.

Taraftar desteğinin galibiyet açısından çok önemli olduğunu belirten Milas Belediye ve Belediyespor Başkanı Muhammet Tokat, Zor bir müsabaka olacak ama mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Geçen hafta İzmir deplasmanında aldığımız galibiyetin daha da anlam kazanabilmesi için Seydikemer maçını da kazanmamız gerekiyor. Bütün taraftarlarımızı Pazar günü saat 14.00'de kapalı spor salonunda , Milas Belediyespor'a desteğe bekliyoruz" diye konuştu.

(DL-MB-S)



26.01.2017 13:29:12 TSI

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