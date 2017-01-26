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Kayıp kadın Eskişehir'den çıktı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde komşuya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kadının Eskişehir'de öğretmen olan yeğeninin evinde olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annnesi, 2 torun sahibi Medine Semizoğlu 22 Ocak Pazar günü saat 15.00 sıralarında komşuya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Eve bir daha geri dönmeyen Medine Semizoğlu'nun eşi Halil Semizoğlu, çevrede bir süre eşini soruşturduktan sonra haber alamayınca akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. En son 22 Ocak günü 15.00 sıralarında özel bir taksiyle otogara gittiği öğrenilen kadının, emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Eskişehir'de öğretmen olan yeğeninin yanında gittiği öğrenildi. Eşinden haber alındığı için mutlu olduğunu söyleyen Halil Semizoğlu, "Polis ve jandarma yaptığı araştırmalar sonunda eşimin 25 Ocak 2017 günü Eskişehir'de öğretmen olan yeğeninin yanına gittiği tespit edildi. Eşimle telefonla görüştüm. Kendisinin tatile gittiğini, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Bende kendisine beni aramasını ve istediği zaman onu almaya gideceğimi söyledim. Sağ ve sağlıklı olarak ulaştığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

(ND-AY-Y)



26.01.2017 13:29:29 TSI

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