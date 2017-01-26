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Piripaşa Semt Konağı hizmete açılıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:26
Piripaşa Semt Konağı hizmete açılıyor
Piripaşa Semt Konağı hizmete açılıyor
- Başkan Demircan: "Piripaşa semt konağımızda yüz öğrenci kapasiteli bir anaokulumuz olacak"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi toplantısına katılarak vatandaşların sorularını cevaplandıran Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, inşaatı devam eden Piripaşa Semt Konağı'nın yakın bir zamanda hizmete açılacağının müjdesini vererek, "Semt Konağımızda vereceğimiz kişisel gelişim kursları ile diğer Semt Konaklarımızda olduğu gibi bu bölgede de vatandaşlarımızın hayatına renk katacağız" dedi.
Beyoğlu Belediyesi vatandaşlarla mahallelerde buluşarak sorunları yerinde çözmeye devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan her Çarşamba belediye binasında gerçekleşen Halk Günü'nün yanı sıra, ilçenin 15 ayrı noktasında düzenlenen halk meclisi toplantılarına da katılarak vatandaşları dinliyor. Son olarak Piripaşa Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi'ne katılan Başkan Demircan, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. İlginin yoğun olduğu toplantıya AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Avukat Harun Muş'un yanı sıra bölgeden sorumlu meclis üyeleri, muhtar, okul aile birliği ve belediyenin o mahalleden sorumlu çalışanları katıldı.

Halk meclisleri ile sorunlar mahallede çözülüyor
Toplantı, son dönemlerde yaşanan hain terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Vatandaşların tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, çözülebilecek sorunlar toplantı sırasında çözüme kavuşturulurken farklı birimleri ilgilendiren sorun ve talepler ise ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. Halk Meclislerinden derlenen, kamuoyu yoklaması niteliğindeki bu bilgiler Beyoğlu Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların şekillenmesi açısından büyük önem arz ediyor.

"Her bölgemizde ayrım yapmaksızın çalışmalar yaptık"
Göreve geldiği ilk günden itibaren daha yaşanılabilir bir Beyoğlu için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Demircan, "Her bölgemizde ayrım yapmaksızın çalışmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi de Piripaşa Mahallesiydi. Buranın ilk olarak sokak aydınlatmalarını yaptık. Daha sonra Kalaycıbahçe Meydanı'nı genişlettik, yolları yeniledik. Son olarak da vatandaşlarımızın birçok ihtiyacına cevap verecek olan Semt Konağımızın inşaatına başladık. O da yakın bir zamanda hizmete başlayacak. Bu Semt Konağımızda yüz öğrenci kapasiteli bir Anaokulumuz olacak. Sağlık Ocağı ve Muhtarlığımızda yine bu binada sizlere hizmet verecek. Tüm bunların yanı sıra Semt Konağımızda vereceğimiz kişisel gelişim kursları ile diğer Semt Konaklarımızda olduğu gibi bu bölgede de vatandaşlarımızın hayatına renk katacağız. Yani kısaca; hizmetlerimizle Türkiye gelişti, İstanbul gelişti, Beyoğlu gelişti, Kalaycıbahçe gelişti. Bundan sonra da gelişmeye devam edecek" dedi.
(HB-HA-Y)

26.01.2017 13:31:36 TSI
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