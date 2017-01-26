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Mehmet Ali Sarı öğrencilerini umreye götürdü



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 2017 yılı Eğitim Umresine, Avrupa'nın her yerinden olduğu gibi Nürnberg Röthenbach'dan da umreciler katıldı.

İmam-ı Azam Camii ve Kütahya Ulu Camii Din görevlisi Mehmet Ali Sarı öğrencileri ile eğitim umresine katıldı.

Din Görevlisi Mehmet Ali Sarı öğrencilerine önce Umre semineri vererek bilgilendirdi. Ditib Almanya 7. kafilesiyle Nürnberg'ten Medine'ye Umre seyahati başladılar. 5 gün Medine'de, 8 gün Mekke'de Umre eğitim programı gerçekleştirdiler.

Güzel bir Umre ziyaretinin ardından Nürnberg Havaalanı'nda kalabalık bir topluluk ve öğrencilerin aileleri tarafından dualarla karşılandı.(EFE)



26.01.2017 13:34:21 TSI

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