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Tavşanlı Gençler Gücüspor futbolcularını tanıttı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:32
Tavşanlı Gençler Gücüspor futbolcularını tanıttı
Tavşanlı Gençler Gücüspor futbolcularını tanıttı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı Gençler Gücüspor kulübü yetkilileri, futbolcularını tanıttı.
Bimpaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yemekli tanıtım gecesinde ilk olarak kulüp yöneticisi Murat Yalçın'a sürpriz doğum günü pastası kesildi.
Daha sonra Kulüp Başkanı Bayram Arslan gerçekleştirdiği açılış konuşması ile yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Gecede futbolcular isimleri ile sahneye davet edilerek tanıtıldı.
Çukurköyspor'dan Forvet Hasan Korkmaz (25), Defans oyuncusu Osman Akıncı(31), Moymul Spor'dan Sol bek Emre Kaygısız (21), Sağ Açık Hakan Ekiz(20), Sağ Bek Yusuf Kayacık (24), Başköy Spor'dan Kaleci Erdem Yüce (25), Sağ Bek Tunahan Kuştemir(17), Dağçeşme Spor'dan Stoper Mehmet Demir (25), Stoper Ahmet Sarıöz (31), Orta saha Yunus Sarıöz (25), Bozbelen Spor'dan Kaleci Serkan Sekmen (20), Beyköyspor'dan Forvet Emre Gezen (22), Güzelyurt Spor'dan Defans Halil Alper Aksoy (20) ve ilk kez lisansı çıkan Yusuf Emre Arslan (24) Gençler Gücü'nün ilk transferler arasında yer aldı. (Tİ - EFE)

26.01.2017 13:37:35 TSI
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