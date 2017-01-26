YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bach ve Itri ritimleri Kocaeli'den yükseldi

Bach ve Itri ritimleri Kocaeli'den yükseldi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Bach ve Itri'nin eserlerinden oluşan repertuvar müzikseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde iki büyük besteci Klasik Batı Müziğinden Bach ile Klasik Türk Müziğinden Itri'nin eserleri çalındı. SDKM'de ücretsiz olarak düzenlenen konserde, aynı yüzyıllarda yaşamış ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach ile Osmanlı bestekarı Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri müzikseverler tarafından zevkle dinlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve çok sayıda müzikseverin katıldığı konserde kulakların pası silinirken hoş bir müzik dinletisi sahnelendi.

Konser sonunda Başkan Vekili Özak ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.

(İG-GY-Y)



26.01.2017 13:39:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER