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Çanakkale Devlet Hastanesinde kan bağışı



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Devlet Hastanesi yöneticileri, sağlık çalışanları ve hasta yakınları Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Çanakkale Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Yusuf İlker Çömez, Başhekim Yardımcısı Z. Kıvılcım Pehlivanoğlu, Başhekim Yardımcısı Nazır Çoban, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Alparslan Özbayram, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seval Dokuzoğlu, sağlık çalışanları ve hasta yakınları Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Çanakkale Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Yusuf İlker Çömez, " Kan vermek hayat kurtarmaktır. Kan vermek insanlık ve vatandaşlık görevidir. Bizim insanımız çok merhametli, çok duyarlı. Ancak ihtiyaç hala devam ediyor. Çünkü kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. İnsanı yaşatmak hepimizin görevi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden gelen bir milletiz. Bu nedenle vatandaşlarımızı kan vermeye, Kızılay'ımıza destek olmaya davet ediyorum. Zira bir gün herkese lazım olabilir. Türk Kızılay'ının kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünü açıklamasının ardından sağlık çalışanları olarak böyle bir kampanyayla katkı sunmak istedik" dedi.

(GD)



26.01.2017 13:41:25 TSI

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