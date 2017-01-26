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Viranşehir Belediye Başkan yardımcılığına hastane müdürü atandı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir belediye Başkan Yardımcılığı'na Viranşehir devlet hastanesi Müdürü Arslan Çiftçi atandı.

PKK-KCK terör operasyonunda gözaltına alınarak, tutuklanan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'in yerine Şanlıurfa Valiliği'nin onayı ile kayyum olarak İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, kayyum olarak atanmıştı.

İlçe Kaymakam Ömer Çimşit'in onayı ile de onayıyla belediye başkan yardımcılığına Viranşehir Devlet Hastanesi Müdürü Arslan Çiftçi getirildi. Arslan Çiftçi, dün Belediyeye giderek göreve başladı.Başkan yardımcısı Çiftçi, ilk olarak birim müdürleri ile toplantı yaparak, müdürlerden bilgi aldı.

(EZ-SD-Y)



26.01.2017 13:43:57 TSI

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