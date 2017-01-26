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Terör saldırısında yaralanan polis memuru memleketi Anamur'a geldi



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında Vodefone Arena Stadyumu önünde meydana gelen terör saldırılarında yaralalan 25 yaşındaki Anamurlu polis memuru Ahmet Bulut, memleketi Mersin'in Anamur ilçesine geldi.

Bombalı aracın patlaması sonucu dağılan şarapnel parçalarının ellerine ve ayaklarına isabet etmesiyle yaralanan 6 aylık polis memuru Ahmet Bulut, Çapa Tıp Fakültesindeki müdahalenin ve tedavinin ardından taburcu olduktan sonra memleketi Anamur'a geldi. Ahmet Bulut, "Çok sayıda arkadaşım şehit oldu. Birçok arkadaşım yaralandı. Ben de ellerim ve ayaklarımdan şarapnel parçaları ile yaralandım. Anlatmak için sözcükler kifayetsiz kalıyor. Tedavim bittikten sonra Allah'ın izniyle görevimin başına döneceğim" dedi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Bulut, "Ayağımda daha kapanmayan yara, el ve kollarımda doku kaybı sorunu var. Allah'ın izni ile kısa zaman içerisinde eski sağlığıma kavuşacağım" diye konuştu.

(ÖZC-Y)



26.01.2017 13:44:57 TSI

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