YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başak Traktör Gaziantep GAP TARIM Fuarı'na da damgasını vurdu

Başak Traktör Gaziantep GAP TARIM Fuarı'na da damgasını vurdu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Sanko Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör yeni ve iddialı tüm modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen (GAPTARIM) Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluşturdu.

Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçimizin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü eski Antep evlerinden esinlenerek tasarlanan Başak Traktör stantında sergilenen 47 bg'den, 90 bg'ye kadar olan tüm yeni modelleri çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör'ün en ileri teknolojiye sahip yeni modelleri fuarın yıldızı oldu.

26- 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Gaziantep'te çiftçileri buluşturan fuar; tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası oldu.

Daha güçlü Başak Traktör

Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu katılan basın mensuplarına, sektörün ileri gelenlerine, çiftçilerimize yeni traktör modellerini tanıttı. Çiftçiler, yeni traktörler hakkında bilgi alıp yeni modelleri bizzat inceleme fırsatı buldu.

Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu yeni modellerin özelliklerinden bahsederken, "Sanko olarak yaptığımız yatırımlarla geldiğimiz noktayı temsil eden yeni 100 ve 110 HP'lik traktörlerimizi, segment ihtiyaçlarına uygun olarak, 24x24 şanzıman, hava kompresörü, hidrolik orta kol, üç hızlı kuyruk mili, harici hidrolik kumandaları, elektro hidrolik 4WD kumanda, elektro hidrolik diferansiyel kilidi, sekiz adet hidrolik çıkış ve 4500 kg. kaldırma kapasitesi, yolcu koltuklu yeni kabinimizle çiftçilerimizin beğenisine sunmaktan gurur duyuyoruz. Başak Traktör olarak, Ar-Ge merkezimizin yeni projeleri ile yeni modellerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz'' dedi.



Başak Traktör hakkında

Temelleri 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahiptir. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör; Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stoğuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor. Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.

(SD-Y)



26.01.2017 13:46:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER