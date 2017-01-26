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Tosya'da yaban hayvanları unutulmadı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tosya Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Kastamonu Şube Müdürlüğü Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Tosya ilçesine bağlı Gâvur dağı yaban hayatı geliştirme sahasında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı geliştirme bölgesinde bulunan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını ifade ettiler. Yapılan değerlendirmede çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, "Son günlerde yerel ve ulusal basında gündeme gelen Tosya ilçe merkezinde görülen Karaca ve benzeri diğer yaban hayvanların yaşam ortamlarını terk ederek aşağılara inmelerinin sebebi açlık olabileceği gibi insan ve başıboş köpek ve benzeri hayvan baskısı da sebep olabilmekte. Müdürlüğümüz ekipleri son günlerde bu kapsamda yemleme faaliyetlerini hızlı şekilde devam ediyor. İlçenin Gavur dağ yaban hayatını geliştirme sahasında 2016-2017 kış döneminde 4 bin 335 kilogram saman, besi yemi, Pazar artığı, kemik ve tavuk gibi besinler 4 ayrı noktaya belirli sürelerle bırakılarak yemleme çalışması yapılmıştır. Kış boyunca devam edecek yemleme çalışmalarımız sırasında bazı istisna durumlarda Yaban hayvanları yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inebilirler. Vatandaşımızın bu hayvanlardan rahatsız olmamaları için çalışmalarımız son hızla devam etmektedir" dediler.

(SDA-GY-Y)



26.01.2017 13:41:52 TSI

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