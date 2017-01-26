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Fadıloğlu, başkan Kalenderi konuk etti

- Engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda engellilerin destekçisi olacaklarını vurguladı. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ve beraberindeki bir heyet, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuğu oldu. Engellilere yönelik destekleri dolayısıyla Başkan Fadıloğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Kalender, ziyarette engellilerin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin konuştuklarını söyledi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kalender, "Biz, bize hizmet eden, gönüllü destek veren kişi ve kurumlara günü geldiğinde bir teşekkür etmek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanım, göreve geldikten sonra özellikle engelli istihdamına yönelik çalışan derneğimize iş yerlerine gidemeyenler için Türkiye'ye örnek bir Engelli İstihdam Merkezi binası yaptı. Kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuz için Şehitkamil Belediyesi ile yıllardır çalışıyoruz. Bu örnek binadan dolayı da engelli arkadaşlarımız 10 atölyede eğitim alıyor ve çalışıyor. Biz, Şehitkamil Belediyemiz tarafından sağlanan bu hizmeti hiçbir zaman unutmuyoruz. Engelli İstihdam Merkezinden sonra Engelsiz Atölyeler diye bir kooperatif daha sonra da Engelsiz Gaziantepspor diye bir tekerlekli basketbol takımımızı oluşturduk. Engelsiz Gaziantepspor Tekerlekli Basketbol Takımımız, şu anda 2. Lig'de 1. durumda mücadele ediyor. Gönüllü olarak bize destek verenlerden biri de Sayın Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu. Biz, geçen sene bize verdiği destekten dolayı bugün kendisine özel bir plaket ve Engelsiz Gaziantepspor Tekerlekli Basketbol Takımımızın formasını hediye ettik" ifadelerini kullandı.

(LO-SD-Y)



26.01.2017 13:47:40 TSI

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