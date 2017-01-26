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Kayseri'de U-15 Ligi Play-Off maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Amatör maçların oynanacağı sahalar beyaz örtüyle kaplanınca bugün oynanması gereken U-15 Ligi Play-Off karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı amatörleri vurdu. Bugün oynanması gereken U-15 Ligi Play-Off Grubu'na dahil 3 karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Klasman gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 6 takımın mücadele edeceği Play-Off maçları ilk hafta müsabakaları bugün Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanacaktı. Bu karar ile Doğa Gençlikspor-Erkiletspor, Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor ve Gençlerbirliği-Kayseri Atletikspor maçları ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Haftasonu oynanacak olan karşılaşmalar ile ilgili karar ise yarın sahalarda yapılacak olan incelemelerden sonra verilecek.

(SK)



26.01.2017 13:48:34 TSI

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