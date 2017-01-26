YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek

GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, MÜSİAD'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, GAÜN ile MÜSİAD'ın ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Gür'ün ziyaretinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD Gaziantep Şube Müdürü Şahin Gülten hazır bulundu. Göreve başlaması nedeniyle MÜSİAD yönetiminin kendisine yaptığı kutlama ziyareti için teşekkür eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak kentin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Gür, "MÜSİAD bu dinamiklerin en önemlilerinden birisi kuşkusuz. Kentimizin, ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak katma değerli ürünler üretimi sağlayacak projelerin üretilip, bu projelerin hayata geçirilmesi için senato toplantılarımızda sizi de aramızda görmek istiyoruz. Bu toplantılar eminim hem Gaziantep, hem ülkemiz için çok önemli gelişmelere zemin hazırlayacak" dedi.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden MÜSİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelenk ise, "Biz dernek olarak güzide kuruluşumuz Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde olmak istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da akademisyenlerimizle, üniversitemizle de omuz omuza şehrimizin, ülkemizin değerlerini yükseltmek için çalışacağız. İnşallah ilk senato toplantınızda sizlerle olup, hayata geçireceğimiz projeleri kararlaştırırız. Üniversitemiz ile hep birlikte, omuz omuza güzel hizmetler vermeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



26.01.2017 13:49:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER