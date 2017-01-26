27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:45
GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek
GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, MÜSİAD'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, GAÜN ile MÜSİAD'ın ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
Prof. Dr. Gür'ün ziyaretinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD Gaziantep Şube Müdürü Şahin Gülten hazır bulundu. Göreve başlaması nedeniyle MÜSİAD yönetiminin kendisine yaptığı kutlama ziyareti için teşekkür eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak kentin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Gür, "MÜSİAD bu dinamiklerin en önemlilerinden birisi kuşkusuz. Kentimizin, ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak katma değerli ürünler üretimi sağlayacak projelerin üretilip, bu projelerin hayata geçirilmesi için senato toplantılarımızda sizi de aramızda görmek istiyoruz. Bu toplantılar eminim hem Gaziantep, hem ülkemiz için çok önemli gelişmelere zemin hazırlayacak" dedi.
Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden MÜSİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelenk ise, "Biz dernek olarak güzide kuruluşumuz Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde olmak istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da akademisyenlerimizle, üniversitemizle de omuz omuza şehrimizin, ülkemizin değerlerini yükseltmek için çalışacağız. İnşallah ilk senato toplantınızda sizlerle olup, hayata geçireceğimiz projeleri kararlaştırırız. Üniversitemiz ile hep birlikte, omuz omuza güzel hizmetler vermeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.
(LO-SD-Y)

26.01.2017 13:49:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Burun ameliyatı olan genç kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL

BURUN AMELİYATI OLAN GENÇ KIZ, YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarının açılışı
YEREL

GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARININ AÇILIŞI
Gaziantep'te silahla yaralama
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLA YARALAMA
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Öğrenciler dualarla umreye gönderildi
YEREL

ÖĞRENCİLER DUALARLA UMREYE GÖNDERİLDİ
Fadıloğlu, başkan Kalenderi konuk etti
YEREL

FADILOĞLU, BAŞKAN KALENDERİ KONUK ETTİ
Başak Traktör Gaziantep GAP TARIM Fuarı'na da damgasını vurdu
YEREL

BAŞAK TRAKTÖR GAZİANTEP GAP TARIM FUARI'NA DA DAMGASINI VURDU
Suriyeli öğretmenlere hizmet içi eğitim
YEREL

SURİYELİ ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM
GTO Gaziantep için Ankara temaslarına devam ediyor
YEREL

GTO GAZİANTEP İÇİN ANKARA TEMASLARINA DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te ücretsiz kedi barınağı dağıtılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE ÜCRETSİZ KEDİ BARINAĞI DAĞITILIYOR
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü
YEREL

ATATÜRK'ÜN GAZİANTEP'E GELİŞİNİN 84. YIL DÖNÜMÜ
Gaziantep'in bazı caddelerde parkomat kaldırıldı
YEREL

GAZİANTEP'İN BAZI CADDELERDE PARKOMAT KALDIRILDI
Sumru Yavrucuk tek kişilik oyun ile Gaziantep'te
YEREL

SUMRU YAVRUCUK TEK KİŞİLİK OYUN İLE GAZİANTEP'TE
Gaziantepspor'da transfer
YEREL

GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU