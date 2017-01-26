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Yıldırım'da asfalt çalışmaları 2016'da hız kesmedi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, 2016 yılında 109 bin ton asfalt döktü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2016'da 62 bin 971 ton kaplama, 3 bin 551 ton mini finişer çalışması, 43 bin 470 ton yama ile birlikte toplam 109 bin 992 ton asfalt döktü. Ayrıca 69 mahallede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra 793 adet ızgara, bin 266 adet baca, 791 adet yağmur suyu ızgara ve 2 bin 613 metre yağmur suyu drenaj hattı yerleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde 69 mahalledeki cadde ve sokaklar modern ve estetik bir görünüme kavuşturularak ulaşım rahatlatıldı.

Yıldırım'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 2016'da da önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek maksadıyla titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım'da yol yenileme hizmetlerimiz ile ulaşımı rahatlatmaya devam edeceğiz. Büyük şehirlerin en önemli meselesi trafik. Araç yoğunluğunun yanında trafiğe yardımcı unsurların eksikliği de risk teşkil ediyor. Hedefimiz Yıldırım'da her yolu modern hale getirerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirmek" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



26.01.2017 13:52:03 TSI

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