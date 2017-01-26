26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bu durum sizin de başınıza gelebilir

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:51
Bu durum sizin de başınıza gelebilir
Bu durum sizin de başınıza gelebilir
- 112 Acil Servis ambulansları hala hatalı park engellerine takılıyor
- Birçok kez dile getirilmesine rağmen çözülemeyen sorun çığ gibi büyüyor

(Fotoğraflı)

Kadir Çetin
ESKİŞEHİR (İHA) - Her an herkesin ihtiyacı olabileceği 112 Acil Servis ambulansları, vakalara giderken yıllardır olduğu gibi günümüzde de birçok kez hatalı park engellerine takılıyor.
7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan ve kısa sürede vakaya ulaşarak hayat kurtarmak için özveri ile çalışan 112 Acil Servis ekipleri, görevleri sırasında gerektiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak gittikleri vakanın sağlığını yerine getirebilmek için çabalıyor. Ancak 112 ekipleri, yıllardan beri hatalı park sorunu nedeniyle vakalara zaman zaman ulaşmakta güçlük çekiyor. Saniyelerle yarışın bile büyük önem arz ettiği olaylarda, "Ne olacak, aracım 5 dakika şurada duruversin" zihniyeti, kimi zaman bir insan hayatına bile mal olabiliyor. Farkındalık oluşturması amacıyla insanların bu duyarlılığa erişebilmesi için devletin organları tarafından broşürler hazırlanmasına, kamu spotları hazırlanmasına ve trafik ekiplerinin birçok kişiye cezai işlem uygulamasına rağmen çığ gibi büyüyen hatalı park sorunun tam anlamıyla ne zaman çözüleceği ise muamma.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulansla hastası getirilen bir vatandaş da, hatalı parkla alakalı yaşadığı sorunu şöyle anlattı:
"112 Acil Servis ekipleri, hasta olan annemi almak için evime çok kısa sürede geldiler. Çok kısa sürede de hastane yakınına ulaştık ama Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yan yoluna sağlı sollu duyarsız sürücüler tarafından yapılan hatalı parklar nedeniyle hastaneyi görmemize rağmen hastanenin kapısına uzun uğraşlar neticesinde ulaşabildik. Bu durumla o yola hatalı park yapan insanlar da karşılaşabilir. Onların da bir yakınları rahatsızlanabilir ve zamanla yarışmak durumunda kalabilirler. Ben herkese söylüyorum. Lütfen hastane yakınları olmak üzere hiçbir yere hatalı park yapmayalım. Bütün insanların birbirine saygı göstermesi gerekmektedir."
(KÇ-MET-Y)

26.01.2017 13:55:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı çevre kategorisinde Türkiye'nin en iyisi
YEREL

ODUNPAZARI ÇEVRE KATEGORİSİNDE TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Kızılay, 'Sevgi bohçası' dağıtımlarına devam ediyor
YEREL

KIZILAY, 'SEVGİ BOHÇASI' DAĞITIMLARINA DEVAM EDİYOR
Tepebaşı 150 belediye arasında zirvede
YEREL

TEPEBAŞI 150 BELEDİYE ARASINDA ZİRVEDE
ÇYDD'den Başkan Kurt'a ziyaret
YEREL

ÇYDD'DEN BAŞKAN KURT'A ZİYARET
Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması'na hazırlanıyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HALK OYUNLARI EKİBİ, KULÜPLER ARASI İL YARIŞMASI'NA HAZIRLANIYOR
MİDDER Eskişehir Şube Başkanlığı kuruldu
YEREL

MİDDER ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞI KURULDU
EMİTT Fuarında Eskişehir ilgisi
YEREL

EMİTT FUARINDA ESKİŞEHİR İLGİSİ
Doç. Dr. Tufan Öge, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

DOÇ. DR. TUFAN ÖGE, ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
Eskişehir'deki balık ölümleri araştırılıyor
YEREL

ESKİŞEHİR'DEKİ BALIK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Çocuk Onkoloji servisine hediye televizyon
YEREL

ESKİŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ÇOCUK ONKOLOJİ SERVİSİNE HEDİYE TELEVİZYON
ESABDER, ölen balıkların yenmemesi için uyardı
YEREL

ESABDER, ÖLEN BALIKLARIN YENMEMESİ İÇİN UYARDI
Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği'nden Başkan Kurt'a teşekkür
YEREL

TÜRKİYE İŞARET DİLİ TERCÜMANLARI DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR
Eskişehir'de sanatın adresi karikatürlü ev oldu
YEREL

ESKİŞEHİR'DE SANATIN ADRESİ KARİKATÜRLÜ EV OLDU
ESKÜDER'den Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a teşekkür belgesi
YEREL

ESKÜDER'DEN ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ BAŞKANI NURAY AKÇASOY'A TEŞEKKÜR BELGESİ
AK Parti, ev hanımlarının ülkenin her yerinden ürünlerini satabileceği alışveriş sitesi kuruyor
YEREL

AK PARTİ, EV HANIMLARININ ÜLKENİN HER YERİNDEN ÜRÜNLERİNİ SATABİLECEĞİ ALIŞVERİŞ SİTESİ KURUYOR
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili
YEREL

ESKİŞEHİR'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE SİS ETKİLİ
Başkan Güler'den minik sporculara moral ziyareti
YEREL

BAŞKAN GÜLER'DEN MİNİK SPORCULARA MORAL ZİYARETİ
ESAB'dan Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

ESAB'DAN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
Aşırı buzlanma kazaya neden oldu
YEREL

AŞIRI BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU