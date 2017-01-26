Bu durum sizin de başınıza gelebilir

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- 112 Acil Servis ambulansları hala hatalı park engellerine takılıyor

- Birçok kez dile getirilmesine rağmen çözülemeyen sorun çığ gibi büyüyor



(Fotoğraflı)



Kadir Çetin

ESKİŞEHİR (İHA) - Her an herkesin ihtiyacı olabileceği 112 Acil Servis ambulansları, vakalara giderken yıllardır olduğu gibi günümüzde de birçok kez hatalı park engellerine takılıyor.

7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan ve kısa sürede vakaya ulaşarak hayat kurtarmak için özveri ile çalışan 112 Acil Servis ekipleri, görevleri sırasında gerektiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak gittikleri vakanın sağlığını yerine getirebilmek için çabalıyor. Ancak 112 ekipleri, yıllardan beri hatalı park sorunu nedeniyle vakalara zaman zaman ulaşmakta güçlük çekiyor. Saniyelerle yarışın bile büyük önem arz ettiği olaylarda, "Ne olacak, aracım 5 dakika şurada duruversin" zihniyeti, kimi zaman bir insan hayatına bile mal olabiliyor. Farkındalık oluşturması amacıyla insanların bu duyarlılığa erişebilmesi için devletin organları tarafından broşürler hazırlanmasına, kamu spotları hazırlanmasına ve trafik ekiplerinin birçok kişiye cezai işlem uygulamasına rağmen çığ gibi büyüyen hatalı park sorunun tam anlamıyla ne zaman çözüleceği ise muamma.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulansla hastası getirilen bir vatandaş da, hatalı parkla alakalı yaşadığı sorunu şöyle anlattı:

"112 Acil Servis ekipleri, hasta olan annemi almak için evime çok kısa sürede geldiler. Çok kısa sürede de hastane yakınına ulaştık ama Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yan yoluna sağlı sollu duyarsız sürücüler tarafından yapılan hatalı parklar nedeniyle hastaneyi görmemize rağmen hastanenin kapısına uzun uğraşlar neticesinde ulaşabildik. Bu durumla o yola hatalı park yapan insanlar da karşılaşabilir. Onların da bir yakınları rahatsızlanabilir ve zamanla yarışmak durumunda kalabilirler. Ben herkese söylüyorum. Lütfen hastane yakınları olmak üzere hiçbir yere hatalı park yapmayalım. Bütün insanların birbirine saygı göstermesi gerekmektedir."

(KÇ-MET-Y)



26.01.2017 13:55:28 TSI

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