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Başkan Atilla'nın birim ziyaretleri sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Makine İkmal Müdürlüğü'nde çalışan personelleri ziyaret etti. Atölyeleri inceleyen Atilla, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Makine İkmal Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Atilla, Asfalt ve Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Araçlar Saha Amirliği, Akaryakıt ve Atölye Şefliği'nde incelemelerde bulundu, birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Atilla, personellere çalışmaların hızlandırılması, araç ve gereçlerin hızlı bir şekilde hizmete hazır hale getirilmesi konusunda talimat verdi. Atilla, personellerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı binasına geçen Atilla, daire başkanı ve personellerle çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



26.01.2017 13:56:44 TSI

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