Çocuk Tiyatroları Festivali devam ediyor
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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Tiyatroları Festivali' devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi, öğrencilere tiyatro dolu bir tatil yaşatıyor. Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 3 gün geride kalırken, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 28 Ocak tarihine dek sürecek ücretsiz gösterilerden Kırmızı Başlıklı Kız ve Arkadaşları ile Prenses Arkadaş Arıyor adlı oyunlar çocukların ilgisini çekti. Bursa Kültür Sanat Derneği tarafından sahnelenen Kırmızı Başlıklı Kız ve Arkadaşları oyunu, geleneksel masal konusunun yanında çevre temizliği, arkadaşlık duygularını anlatıyor. Burç Gösteri Sanatları Merkezi oyuncularının sergilediği Prenses Arkadaş Arıyor isimli oyunda ise arkadaşlık duyguları ve doğruluğun önemi vurgulanıyor.
(MŞ)
26.01.2017 13:57:55 TSI
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