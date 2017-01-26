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Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



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İSTANBUL (İHA) - Soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Arnavutköy Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Arnavutköy Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı. Başkan Haşim Baltacı'nın talimatıyla Sokak hayvanları için Hadımköy, Durusu, Balaban ve Tayakadın gibi birçok noktaya mama bırakıldı.

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu bugünlerde, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da seferber edildi. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları sürdüren Arnavutköy Belediyesi, sokak hayvanlarının da kar ve soğuktan zor durumda kalmaması, yiyecek sıkıntısı çekmemesi ve aç kalarak insanlara saldırmaması için tedbir almış oldu.

(HB-HA-Y)



26.01.2017 13:59:55 TSI

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