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27 yıl sonra sosyal medya sayesinde buluştular

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:56
27 yıl sonra sosyal medya sayesinde buluştular
27 yıl sonra sosyal medya sayesinde buluştular

(Fotoğraflı)
İZMİR (İHA) - Kurulduğu 1887 yılından itibaren eğitim-öğretim hayatında önemli bir yer edinen İzmir Karataş Lisesi'nin 1990 yılı 6 Matematik D mezunları, 27 yıl aradan sonra sosyal medya aracılığıyla ilk kez bir araya geldi.
1987 - 1990 tarih aralığında birlikte okuyan liselileri çeyrek asrı aşkın bir süre sonra sosyal medya buluşturdu. Şimdilerde Balıkesir'de matematik öğretmenliği yapan İlkay Bayoğulları, Ege Üniversitesi Çocuk Servisi Diyaliz Bölümü Hemşiresi Mahmure Silleli Bukis, Yörük İnşaat Genel Müdürü Tolga Gülyen, sosyal medyanın imkânlarını kullanarak yıllar öncesinin arkadaşlarını buldu ve zor olan bir buluşmayı gerçekleştirdi. Farklı şehirlerdeki üniversitelerin kazanılmasıyla yurdun başka başka kentlerine dağılan, birbirlerinin izini yavaş yavaş kaybeden 6 Mat D mezunları, son yılların yükselen trendi facebook, İnstagram ve arkadaşlık sitelerindeki taramalar sonucu birbirlerini bulmuş oldu.

Saçlara ak düşmüş
27 yıl uzakta kalmış olmanın birikimi ile gerçekleşen ve duygu dolu anlara sahne olan buluşma, herkesi de çok uzun bir aradan sonra lise yıllarına döndürmüş oldu. Değişenin sadece dış görünüş olduğunu, dostluklarının kaldıkları yerden devam edeceğini vurgulayan İzmir Karataş Lisesi 1990 mezunları, "Çeyrek asrı aşkın bir süre sonra gerçekleşen ilk buluşmamızda sınıf arkadaşlarımızı karşımızda görünce çok heyecanlandık. Saçlara ak düşmüş, hatta dökülmüş, yüzlere hayat çizgisi yansımış olabilir. Ancak değişmeyen tek şey aynı sıcaklık, aynı dostluk, aynı muzurluk. Yıllar geçse de o günleri yeniden yaşamak, hocaları ve anılarımızı anmak muhteşemdi. Sanki 27 yıl uzak kalmamış gibi hasret giderdik. Lise yıllarımızda ne cep telefonu ne internet ne sosyal medya vardı. Artık teknolojinin ve çağın gücünü kullanarak birbirimizi bulmuşken bir daha da kaybedemeyiz " dedi.
(MD-Y)

26.01.2017 14:00:15 TSI
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