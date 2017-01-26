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Başkan Karaosmanoğlu, Şehircilik Şurası'na katılacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Şehircilik Şurasına katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Ocak 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Şehircilik Şurası'na katılacak. Şura, Türkiye'nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesini amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı yapılacak şura, şehirlerimizde kimlik, planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, şehirleşme, göç ve uyum, şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolü gündem konularıyla yapılacak.

(İG-GY-Y)



26.01.2017 14:02:36 TSI

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