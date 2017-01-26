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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Başkan Karalar, Fatih Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:57
Başkan Karalar, Fatih Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Karalar, Fatih Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Memleketimize 1 çivi çakmak kadar bizi mutlu eden bir şey yok" dedi.
Başkan Karalar, Fatih Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Esnafı tek tek ziyaret edip sorunları dinleyen Başkan Karalar, mahalle kahvesine girip çay içip sorunları dinledi.
Yeni yapılan asfalt çalışmalarını da inceleyen Başkan Karalar, birim müdürlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi istedi. Adana'nın eski mahallerinin önceleri yağmurlarda sular altında kaldığına dikkat çeken Karalar, aldıkları finisher makinesi ile kat kat asfalt olayına son verdiklerini, böylelikle evlerin yol seviyesinin altında kalmadığını belirtti.
Yapılan çalışmalarla Seyhan'a Seyhanlıya layık olmaya çalıştığını belirten Karalar, mahalle halkının yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etmesi üzerine, "Memleketimize 1 çivi çakmak kadar bizi mutlu eden bir şey yok. Size hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Size hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Biz sizlere hizmet etmek için seçildik. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz canla başla çalışacağız. Bizim için hizmette kuzey-güney, doğu-batı ayrımı da yok. Bizde yandaş ayrımı da yok, bizde vatandaş var, halk var" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

26.01.2017 14:02:51 TSI
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