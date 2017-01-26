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Mahalleler Büyükşehir ile dönüşüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahallelere vatandaşların nefes alacağı meydanlar kazandırıyor.

Bursa'nın depreme karşı büyük risk taşıyan eski yapı stokunu yol, spor tesisleri ve meydan düzenlemesiyle eriten Büyükşehir Belediyesi, hem eski binaları ortadan kaldırıyor, hem de mahallelere nefes aldırıyor. Çarpık yapılaşma sebebiyle sosyal donatı alanlarından mahrum olan Osmangazi'ye bağlı Gülbahçe Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kamulaştırmalarla daha da genişletilmiş olacak. Meydandaki 5 binayı istimlak eden Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırılan binaları yıktı. Yıkımlarla 2 dönümlük alan elde edilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma yaparak gerçekleştirdiği güzelleştirme çalışmalarından Koğukçınar Mahallesi'ndeki Ulufeli Camii de nasibini alacak. Daha evvel Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana kavuşturulan Koğukçınar Mahallesi, Ulufeli Camii çevresinde yapılacak düzenlemeyle daha modern hal alacak. Kamulaştırılan cami etrafındaki 5 binanın yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, elde edilecek 1 dönümlük alana toplantı salonları, Kur'an-ı kerim kursu, abdest alma mekanları ve tuvaletler inşa edecek. Gülbahçe ve Koğukçınar mahallelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar yaz aylarında tamamlanarak devreye alınacak.

Osmangazi ilçesinde kamulaştırılan 8 binanın yıkım törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelere sosyal donatı alanları kazandırmak için yıkarak güzelleştirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gülbahçe'de meydan ve yol alanında kalan 5 binanın kamulaştırıldığını ve yıkımlarının gerçekleştirildiğini kaydeden Recep Altepe, "Yapılacak genişletme çalışmalarıyla Gülbahçe Meydanı, Selamet ve çevre mahalleleri de içine alacak şekilde önemli bir merkez olacak" Çalışmalar tamamlandığında Gülbahçe ve Selamet mahalleleri arasındaki geçiş daha da rahatlayacak. Gerçek anlamda bir meydan düzenlemesi olacak. İnşallah bu yaz hizmete alınarak bölgeye değer katacak" diye konuştu.

(MŞ)



26.01.2017 14:04:16 TSI

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