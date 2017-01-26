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Diyarbekirspor'da mutluluk rüzgarları esiyor



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. LİG 3. Grupta mücadele eden ve ikinci yarının ilk iki maçında 6 puan çıkaran Diyarbekirspor'da mutluluk rüzgarları esiyor.

Üst üste iki galibiyet alarak sezonun ikinci yarısına büyük moralle başlayan Diyarbekirspor'da teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk için kenetlendi. Sabah kahvaltısında bir araya gelen Yeşil-Kırmızılılar, daha sonra neşe içinde kenetlenme pozu vererek şampiyonluğa olan inancı ortaya koydu.

Taraftarlara mesaj gönderen teknik heyet ve futbolcular, "Kenetlendik, tek yumruk olduk. Sahada biz tribünde siz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Başaracağız" dediler.

(İHA-MP-Y)



26.01.2017 14:05:45 TSI

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