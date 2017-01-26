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İş adamı Er'den Cazibe Merkezi Programı değerlendirmesi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 23 ilde Cazibe Merkezleri Programı uygulanacağını açıklaması, iş çevrelerini hem sevindirdi hem de düşündürdü.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendiren Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, AK Parti hükümetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürekli yatırımcıları teşvik etme noktasında çalışmalar yaptığını söyledi. Er, "Hükümetimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisindeki 23 il için Cazibe Merkezi Programını hayata geçiriyor. Şimdi cazibe merkezlerindeki kasıt, işletmecilere faizsiz kredi tanınması, işletmelere faiz indiriminin yapılması ile ilgili bir çalışma yapılmaktadır. Ancak bizim bölgede, Hakkari'de bulunan bankaların haliyle buna riayet edip edemeyecekleri ile ilgili kesin bir şey yoktur. Çünkü biz sürekli bankalarla istişare içerisindeyiz, bankalar buna sıcak bakmıyor. Hatta sicil affına da sıcak bakmıyor. Burada yatırım yapmak isteyen hiçbir yatırımcıya destek olma adına istihdamı sağlayacak bir iş adamına destek sunmuyorlar. Bu anlamda gerçekten de mevcut bankaların Sayın Başbakanımızın sürekli dile getirdiği bu cazibe merkezleriyle Hakkari'deki işletmecilerimiz işlerini büyütmek istiyor. Ancak bankalar gerekli desteği vermiyor. Cazibe merkezleri oluşturma adına Sayın Başbakanımız ve AK Parti hükümetine de teşekkür ediyoruz" dedi.

(FT-MSA-Y)



26.01.2017 14:08:53 TSI

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