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Manisa'da bir başarı da badmintondan



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Bilecik'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Finallerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor badminton şubesi Manisa'yı başarıyla temsil etti.

Judo'dan cimnastike, okçuluktan atletizme kadar farklı branşlarda elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde bir başarı da badmintondan geldi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde Bilecik'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi çeyrek finallerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor badminton takımı adeta fırtına gibi esti. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kız takımı guruplarında birinci olurken, erkek takımı da üçüncü olarak 24-26 Mart tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, " Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz altında sporcularımız bireysel ve takım sporlarında önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyor. Bu anlamda badminton şubemizde Bilecek'te düzenlenen turnuvada Manisa'mızı başarıyla temsil ederek Eskişehir'de yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına sporcularımıza, Eskişehir'de yapılacak olan yarı final mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

(AY-Y)



26.01.2017 14:09:15 TSI

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