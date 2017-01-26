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Baba kız birlikte ameliyat oldu



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Haber : Selma Kara

Kamera : Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Dünyam Hastanesinde ameliyat olan baba kız sağlıklarına kavuştu.

Dünyam Hastanesine burunda eğrilik ve et oluşumu nedeniyle tedaviye gelen Baba İlkay Şahin ile 5 yaşındaki Elif Naz birlikte sağlıklarına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Cahit Topçu, "Babamız İlkay Şahin, burunda eğrilik ve et oluşumu nedeniyle bize başvurdu. Kızımız ise geniz eti denilen, boğazın arka tarafında bulunan ve nefes bozan bir durum, bademcik ve kulakta sıvı birikimi şikayeti ile bize geldi. Tanısını koyduk ve dün ikisinin de ameliyatını gerçekleştirdik. Babamıza 'burun septoplasti' dediğimiz ameliyatı yaptık ve etlerini radyo frekans dediğimiz yöntemle küçültme operasyonu uyguladık. Kızımıza ise bademcik ve geniz etlerini alıp, kulaklarına parasentez yaparak içeride glu dediğimiz sıvının gelip gelmediğini kontrol ettik. Glu gelmediğini gördüğümüz için de kulağa tüp takmaktan vazgeçtik. Geniz eti, bademcik ve parasentez operasyonu yaptık. İlçeden geldikleri için bir gün tuttuk hastalarımızı. Bu gün de taburcu edeceğiz. Burun ameliyatı 15 dakika kadar sürdü. Uyandırma ile birlikte bu bir saat civarı oldu. Kızımızın operasyonu ise yaklaşık 20 dakika süren bir operasyon oldu. Yine uyandırma ile birlikte bira saat yatağına ulaşma süresi oldu." diye konuştu.

Kızını cesaretlendirmek için ameliyata girmeye karar verdiğini söyleyen Baba İlkay Şahin ise, "Benzer problemlerimiz vardı kızımla. Benim de ameliyat olmam durumunda kendisinin ameliyat olacağını söyledi. Doktorumuz da sağ olsun bize çok güzel yardımlarda bulundu. Hem kendisine hem de hastane personeline çok teşekkür ediyoruz. Kızımla birlikte ameliyatlarımızı bitirdik, evimize gideceğiz." ifadelerini kullandı.

(SK)



26.01.2017 14:09:56 TSI

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