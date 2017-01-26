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Merdiven boşluğuna düşüp hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde gece saatlerinde dengesini kaybeden 54 yaşındaki Mustafa Erol merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kileci Mahallesi Hıdırlık Caddesi üzerindeki Kılıçoğlu Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde apartmandaki dairesine çıkmak isteyen Mustafa Erol (54) merdivenden çıkarken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Mustafa Erol'un cesedini sabah saatlerinde komşuları buldu. Durumu polis ve 112 Acil servisine haber veren komşuları ailesine de bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcısının ve polisin incelemesinin ardından Mustafa Erol'un cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CF-AH-Y)



26.01.2017 14:10:52 TSI

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