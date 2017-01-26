26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:06
Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor
Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetlerine devam ediliyor.
Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte 2017 yılının ilk sünnet organizasyonu da yapıldı. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde, uzman sağlık personelleri tarafından gruplar halinde yapılan hizmetlerin ilki yapıldı. 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleşen organizasyonun 2. günüyle birlikte toplamda 30 çocuğa sünnet hizmeti verildi.

Çocukların kirvesi Yüksel oldu
Alanya Belediyesi'nin vermiş olduğu sünnet hizmetine katılan Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, çocuklara kirvelik yaptı. Organizasyon, daha önce Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evi Polikliniği'ne başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle başladı.

Sünnet olan çocuklara erkeklik diploması verildi
Çocukların erkekliğe adım attığı bu önemli anlarda onlara kirvelik yapan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sünnetin ardından çocuklara oyuncak ve erkeklik diploması verdi. Sünnetin sağlık açısından önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yüksel, "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. İki gündür devam eden hizmetimizde, 30 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Alanya Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sünnet çağına gelen çocuklarını özel polikliniklerde ve hastanelerde sünnet ettiremeyen ailelerin Tevfik Hoca Alanya Evi'ne başvurabileceklerini de söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.01.2017 14:11:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da cinayet
YEREL

ALANYA'DA CİNAYET
EMİTT 21. kez kapılarını açtı
YEREL

EMİTT 21. KEZ KAPILARINI AÇTI
Alanya'da zabıta amirinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL

ALANYA'DA ZABITA AMİRİNİN BULDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Konyaaltı Belediyesi'ne İNGEV ödülü
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NE İNGEV ÖDÜLÜ
Manavoğlu güven tazeledi.
YEREL

MANAVOĞLU GÜVEN TAZELEDİ.
TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları
YEREL

TOBB TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Alanya Belediyesi'nden baca denetimi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN BACA DENETİMİ
Antalya'da yoğun bakım yatak sayısı arttı
YEREL

ANTALYA'DA YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI ARTTI
EMITT Fuarı kapılarını açtı
YEREL

EMITT FUARI KAPILARINI AÇTI
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım kampı Antalya'da başladı
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER ATLETİZM MİLLİ TAKIM KAMPI ANTALYA'DA BAŞLADI
Antalya İl Koordinasyon Kurulu'nda Döşemealtı tanıtıldı
YEREL

ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU'NDA DÖŞEMEALTI TANITILDI
&quot;16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu&quot;
YEREL

"16. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU"
Sümer, Manavgat'ta yatırımları inceledi
YEREL

SÜMER, MANAVGAT'TA YATIRIMLARI İNCELEDİ
Manavgat Yemişli Mesire'de çalışmalar devam ediyor
YEREL

MANAVGAT YEMİŞLİ MESİRE'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Serik Belediyesinde Toplu-İş Sözleşme sevinci
YEREL

SERİK BELEDİYESİNDE TOPLU-İŞ SÖZLEŞME SEVİNCİ
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Muratpaşa insani gelişmişlikte zirvede
YEREL

MURATPAŞA İNSANİ GELİŞMİŞLİKTE ZİRVEDE
Atık Enerji Çalıştayı
YEREL

ATIK ENERJİ ÇALIŞTAYI
Oyuncak Müzesi'nde Barış Manço nostaljisi
YEREL

OYUNCAK MÜZESİ'NDE BARIŞ MANÇO NOSTALJİSİ
Manavgat Belediyesinden ağaçlara kış bakımı
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİNDEN AĞAÇLARA KIŞ BAKIMI
&quot;Cumhurbaşkanlığı Sistemi&quot; Antalya'da konuşulacak
YEREL

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ" ANTALYA'DA KONUŞULACAK
Türel: &quot;Projelerimiz esnafı canlandıracak&quot;
YEREL

TÜREL: "PROJELERİMİZ ESNAFI CANLANDIRACAK"
&quot;Eto'o konusu kapandı&quot;
YEREL

"ETO'O KONUSU KAPANDI"