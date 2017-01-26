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Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetlerine devam ediliyor.

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte 2017 yılının ilk sünnet organizasyonu da yapıldı. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde, uzman sağlık personelleri tarafından gruplar halinde yapılan hizmetlerin ilki yapıldı. 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleşen organizasyonun 2. günüyle birlikte toplamda 30 çocuğa sünnet hizmeti verildi.



Çocukların kirvesi Yüksel oldu

Alanya Belediyesi'nin vermiş olduğu sünnet hizmetine katılan Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, çocuklara kirvelik yaptı. Organizasyon, daha önce Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evi Polikliniği'ne başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle başladı.



Sünnet olan çocuklara erkeklik diploması verildi

Çocukların erkekliğe adım attığı bu önemli anlarda onlara kirvelik yapan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sünnetin ardından çocuklara oyuncak ve erkeklik diploması verdi. Sünnetin sağlık açısından önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yüksel, "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. İki gündür devam eden hizmetimizde, 30 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Alanya Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sünnet çağına gelen çocuklarını özel polikliniklerde ve hastanelerde sünnet ettiremeyen ailelerin Tevfik Hoca Alanya Evi'ne başvurabileceklerini de söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 14:11:30 TSI

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