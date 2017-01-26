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Türk Sağlık Sen'den "112 ambulansları hasta naklinde kullanılmasın" çağrısı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:07
Türk Sağlık Sen'den "112 ambulansları hasta naklinde kullanılmasın" çağrısı
Türk Sağlık Sen'den "112 ambulansları hasta naklinde kullanılmasın" çağrısı
- Türk Sağlık Sen İzmir-1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol:
- "Ambulanslarımız vatandaşlarımıza adeta dolmuş, taksi hizmeti vermektedir"

(Fotoğraflı)

Ali Gözeten
İZMİR (İHA) - Türk Sağlık Sen İzmir-1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, 112 ambulanslarının hayati risk taşıyan acil vakalar için kullanılması gerektiğini söyledi.
Türk Sağlık Sen İzmir-1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Sendika yetkilileri ve 112 çalışanlarının katıldığı toplantıda konuşan Doğruyol, "Başta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin ölüm riski taşımayan, yani acil olmayan hastaların hasta nakillerinin de görevi acil vakalara müdahale etmek olan 112 ambulanslarına yüklenmesi, 112 ambulanslarını asli görevlerini yapmaktan uzaklaştırmaktadır" dedi.
Hasta nakline giden 112 ambulanslarının bölgelerinin boş kaldığını savunan Doğruyol, "Acil vakaya yetişmesi gereken ambulansın hasta naklinde olmasından dolayı, boş kalan bölgeye başka bölgenin ambulansı daha geç zamanda ulaşarak zaman kaybı yaşanmakta ve ölüm riski taşıyan hastanın veya yaralının hayatı tehlikeye atılmaktadır. 112 ambulanslarının görevi hayati risk taşıyan vakalara müdahale etmektir. İlgili genelge ile ambulanslarımız vatandaşlarımıza adeta dolmuş, taksi hizmeti vermektedir" diye konuştu.
İzmir'deki ambulansların 2016 yılında yaklaşık 316 bin vakaya gittiğini belirten Doğruyol, "Bu sayının 80 bini hasta nakli olarak yapılmış, yoğunluk ise ilçe devlet hastanelerinden merkeze, özel hastaneler arasında, üniversite hastanelerinden özel hastanelere, İzmir'den İstanbul'a, Bursa'ya, Batman'a kısaca Türkiye'nin her bir köşesine hasta nakilleri yapılmıştır. Asli görevi acil vakalara müdahale etmek olan 112 ambulanslarımızın hasta nakil ambulansı olarak kullanılması ve Ege bölgesinin en büyük hastaneleri olan Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi hastanelerinin ambulanslarının olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. 3 milyonluk İzmir nüfusuna hizmet veren Sağlık Bakanlığına bağlı 88 adet 112 ambulansımıza karşılık, özel sağlık kuruluşlarının, belediyelerin, bazı büyük fabrikaların bünyesinde bulunan toplamda 93 adet özel ambulansın kullanılmaması üzücü ve düşündürücüdür" dedi.
"Personelden tasarruf, yakıttan tasarruf, tıbbi malzemeden tasarruf gerekçeleriyle sahaya çıkarılmayan özel ambulansların bir an önce sisteme dahil edilmesi gerekmektedir" diyen Doğruyol, "Özel ambulans bulundurma şartları, kullanım şekilleri, bakanlığın yaptırımlarının çerçevesinin de somut olarak yeniden belirlenmesinde yarar vardır. Belediye özel kurum ve kuruluşlara ait pek çok ambulans adeta çürümeye terk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
(AG-SÜ-Y)

26.01.2017 14:11:52 TSI
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